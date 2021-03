Mató al hijo de su novia mientras ella estaba en la peluquería

Cargando...

Reino Unido

Un hombre que mató a golpes a la niña pequeña de su novia mientras ella estaba en la peluquería ha sido encarcelado de por vida con una pena mínima de 19 años.

Jonathan Simpson infligió heridas horribles, incluida una "lesión cerebral catastrófica" a Jacob Marshall, de 22 meses. El novio de 25 años se ofreció a cuidar de su víctima mientras la madre de Jacob, Emma Marshall, de 23 años, iba a la peluquería.

En un ataque de rabia, los fiscales dijeron que golpeó la cabeza de Jacob contra el piso de la cocina , y luego ni siquiera llamó a una ambulancia.

Simpson trató de explicar las lesiones alegando que Jacob se cayó de un sofá, luego cambió su historia y dijo que el niño se cayó por las escaleras, informa el Liverpool Echo.

Los miembros del jurado lo declararon culpable de asesinato por unanimidad, luego de un juicio de 12 días por el espantoso ataque, el viernes 12 de julio de 2019.

Emma Marshall, la mamá de Jacob, dijo en un comunicado en la corte que hizo llorar a familiares y miembros del jurado: "Nunca olvidaré las palabras que me dijo el cirujano ese día, me dijo que había sido cirujano durante 17 años". y esta fue la herida más catastrófica que jamás había visto y tan pronto como lo abrió supo que no había nada que pudiera hacer.