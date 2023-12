“Me siento traicionada”: Una mujer culpó al feminismo por no tener hijos

EE.UU.

Una mujer de 40 años aseguró estar arrepentida de no haber tenido hijos antes, aseguró sentirse totalmente ‘defraudada’ y en medio de su declaración culpó al feminismo, por priorizar su carrera.

Melissa Persling, de Idaho, EE.UU., se habría casado a los 22 años, decidió no tener hijos para centrarse en su profesión y todo aquello con lo que soñaba alcanzar. Estuvo casada por 10 años hasta que terminó divorciada de su pareja.

Persling le prometió a su familia que no se volvería a casar, dado que quería buscar su propia independencia. Pero al estar a punto de cumplir 40 años, afirmó estar "aterrorizada" de haber perdido la oportunidad de formar una familia.

"Me siento increíblemente traicionada por el feminismo. No quiero incluir el movimiento completamente porque creo que uno toma sus propias decisiones. Pero constantemente me alimentaban con la idea de que las mujeres pueden hacerlo todo y que no necesitamos a los hombres, pero no es así", afirmó.