Santa Cruz, Bolivia

En una escena que capturó la atención de transeúntes y medios de comunicación por igual, una mujer identificada como Frixa Vera García expresó un agradecimiento fuera de lo común a la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) por haber recuperado su camioneta Toyota blanca, que había sido robada el pasado 7 de octubre del 3er. Anillo de la avenida Santos Dumont en Santa Cruz de la Sierra.

Visiblemente emocionada y llena de alegría, la arquitecta Frixa Vera García se trepó encima de su vehículo recuperado y comenzó a expresar su gratitud de una manera inusual. “Gracias, mi cachorrito, así tenes que comportarte conmigo, bien cien puntos, ay Diosito gracias, no saben cuanta alegría siento, gracias a Dios, a los que me ayudaron, gracias Bolivia, agradezco con el alma caramba, no saben cómo esta cosita (su camioneta) me gusta, gracias”, exclamó.