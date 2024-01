¡Momentos de terror! Famoso aventurero casi pierde la vida por cornadas de un ciervo

Tailandia

Conocido por ser expresentador de Animal Planet y por tener un santuario en Tailandia, el experto español Frank Cuesta cuenta en sus redes sociales la labor que realiza para proteger animales rescatados. Los cuida para que vivan en las condiciones más óptimas y similares a las que tendrían en libertad.

En las imágenes se observa al español acercarse a un grupo de ciervos, entre ellos uno llamado ‘Perrito’, todo parece normal, sin embargo, pasa lo impensable, el animal lo ataca. Tal es la fuerza de la embestida que ambos se van contra un monte.

Minutos después, Frank Cuesta publicó otro video contando la experiencia y reconoce que él cometió el error. Según explicó, el ciervo se sintió acorralado y que no tenía salida y por eso lo atacó. “Ha sido error mío, pensé que tenía salida”, dice agitado mientras muestras parte de sus heridas.

“He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que tenía salida, y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra”, comenta Cuesta y reconoce que estos son los peligros de vivir con fauna salvaje.