Muere el cantante Gary Wright a los 80 años autor de 'Dream Weaver'

Cargando...

Mundo

Gary Wright, el famoso músico que alcanzara su mayor éxito en los años 70, quien ha fallecido a los 80 años este pasado lunes 4 de septiembre, en la ciudad de California.

La noticia fue dada a conocer por el portal TMZ, Justin Wright hijo de Gary, indicó que su padre falleció en su casa en Palos Verdes Estates. Pasó un lustro luego que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, también estaba diagnosticado con demencia en cuerpos de Lewy.

Justin dio a conocer que el Parkinson del artista avanzó con mayor rapidez y Gary terminó perdiendo finalmente la capacidad de moverse y hablar. Es por ello que, tras el aviso de sus enfermeras, sus seres queridos han estado a su lado en sus últimos momentos con vida.

Gary Wright obtuvo mucho éxito durante la década de los 70, de los 12 discos que produjo en su carrera, destacó como compositor, fue un importante defensor del establecimiento y el uso de sintetizadores como un instrumento más en la música rock y pop.

Cargando...

Entre sus temas más conocidos destacan la canción Dream Weaver, dentro del disco homónimo de 1975, aunque también son reconocibles otras como Love is Alive o Really Wanna Know You.