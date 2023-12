Mujer busca esposo que tenga "sueldazo" y a cambio le ofrece fidelidad

Cargando...

En TikTok se viralizó un video en el que una mujer habla de los requisitos mínimos para que un hombre pueda tener una cita con ella. La grabación ha causado una ola de comentarios a favor y en contra de las condiciones.

Uno de los requisitos principales es que el "elegido" debe ganar un 'sueldazo' y mencionó que, mínimo, 60 mil pesos mexicanos (que equivale a 3.459 dólares) y esa no es la única condición.

El entrevistador le pidió a la mujer que describa al hombre perfecto y ella contestó: “Comprometido, trabajador, económicamente estable”. Luego, detalló que algunas de las características físicas que debe tener este hombre son una bonita sonrisa, que se vea imponente y que no sea muy alto, “gorditos no me gustan, me gustan con complexión definida”.

En ese momento, entrevistador le preguntó cuánto tendría que ganar este hombre en promedio para tener una cita con ella y contestó que debe ser más de 3000 dólares.

La mujer también indicó que el hombre es quien tiene que darle “una mejor estabilidad a la que ella se puede dar sola”. “Si esta persona cumple con estas condiciones, ¿pero ganan un promedio entre 3000 o 4000 pesos [mexicanos] qué harías?", agregó el entrevistador. La mujer solo respondió que por, esa suma de dinero, esta persona no estaría en su lista de opciones.

Luego el entrevistador le cuestionó si encontrara ese hombre que cumpla todos los requisitos, ella que ofrecería y contesta: “Compromiso, no sé, yo soy muy de casa. Ofrezco lealtad, pues estar ahí”

Los comentarios en el video no se hicieron esperar: “Para lealtad tengo a mi perro”, “levanten la mano los que ganamos menos y traemos algo mejor que eso”, “con lealtad no se pagan las cuentas”, fueron algunos.