Cargando...

Florida, EEUU

La estadounidense Samantha McNab, se ha convertido en un fenómeno viral por sus ojos desorbitados y hay quieres la comparan con Gollum, entrañable personaje del Señor de los Anillos.

McNab de 21 años y oriunda de Florida, viene arrasando en TikTok por una peculiaridad: el tamaño de sus ojos. A través de su cuenta @sam.mcnab, la joven comparte diferentes videos en donde mira a la cámara con los ojos bien abiertos y que, de inmediato, capta la atención de millones de usuarios en el mundo.

Sam McNab se ríe de las críticas | ESPECIAL

Aunque algunos usuarios creen que la joven padece algún tipo de enfermedad, sin embargo, la joven aseguró en la entrevista con The New York Post, que no padece ninguna enfermedad, sino que es parte de su genética.

Cargando...

La gente dice todo tipo de cosas locas sobre quién o cómo me parezco. Obtuve de todo, desde personajes de Tim Burton, Bichos, Nicole Richie, Mr. Bean, Gollum, personajes de dibujos animados… no hay casi nada que no haya escuchado antes”, dice la joven, según reproduce el medio estadounidense.

Lejos de incomodarse, Sam no tiene reparos en grabarse a sí misma y abrir sus grandes ojos para compartir los registros en TikTok. Sus clips, precisamente, tienen millones de visualizaciones.

“Encuentro muchos comentarios bastante divertidos. Quiero decir, incluso creo que las cosas que puedo hacer con mis ojos y el aspecto que tengo pueden ser raros y un poco aterradores, pero a la gente le encanta”, afirmó la mujer.

Cargando...

A raíz de los videos publicados, otras mujeres con ojos grandes se han puesto en contacto con Sam para hacerles saber que se sienten con más confianza y que ya no les importan las burlas. “Eso para mí es lo más gratificante”, enfatizó.