Niña manda saludos por Navidad a su padre que la abandonó y conmociona en redes

Perú

Ocurrió en el vecino país del Perú, una niña participaba de un evento navideño donde entregaron una chocolatada y juguetes, la pequeña no pudo aguantar las lágrimas al recordar que su padre la abandonó.

"Yo quisiera enviarles un saludo a mis familiares de la sierra de Chumbivilcas", así inició la participación de la niña ante la entrevista que le realizaban, ella sonreía, hasta que repentinamente cambió su expresión.

"Y quisiera saludarle a mi papá que me dejó, mi mamá me dejó, ya no me quiere", dice en medio de llanto la niña mientras se tapa el rostro.