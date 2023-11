"No estaba muerto andaba de parranda": Hombre inerte en una lancha movilizó a rescatistas

Cargando...

Tailandía

Oficiales de la Policía tailandesa se enfrentaron a una inusual emergencia el pasado 30 de octubre, cuando acudieron a rescatar a un hombre mayor que había sido reportado como muerto en un bote a la deriva en el río Sakae Krang. La comunidad local temía lo peor, pero el desenlace resultó ser más cómico que trágico.

Según informes publicados por Thaiger, los residentes de Uthai Thani alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre tirado en una lancha que vagaba sin rumbo. Aparentemente, no respondía a los llamados de auxilio, lo que aumentó la preocupación de quienes lo avistaron.

La Policía llegó rápidamente al lugar y, aunque inicialmente temieron lo peor, pronto descubrieron que la situación era muy diferente a lo que parecía. Gritaron al hombre para despertarlo, y finalmente lograron que reaccionara. Sin embargo, su estado de embriaguez era evidente, y no pudo proporcionar detalles sobre cómo había terminado en el barco.

El hombre, quien más tarde reveló ser un ex oficial de la Marina Real Tailandesa, adquirió dos botellas de alcohol esa misma mañana y vivía a más de 3 kilómetros de distancia, cerca de un templo local. En su estado etílico, exclamó: "¡Soy un ex oficial de la Marina Real Tailandesa! ¡Siempre llevo un arma y no le tengo miedo a nadie!".

Finalmente, la familia del hombre fue notificada y lo recogió en la comisaría. Las autoridades les advirtieron sobre los peligros de quedarse dormido en una lancha, especialmente en estado de embriaguez, destacando la suerte de no haber sufrido un accidente más grave.