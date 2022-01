"No me quiero casar": Deja a su prometido en el altar y huye con su ex [VIDEO]

Cargando...

Te imaginas que el día más importante de tu vida termine por convertirse en uno de los momentos más tristes. El video viral que circula en la famosa red social china, tiene como protagonista a un hombre que quedó plantado en el altar luego de que su novia saliera huyendo de la escena tras sentirse confundida al ver a su expareja en la iglesia.

Todo parecía marchar bien para una pareja de novios que estaban por ingresar a contraer nupcias, cuando de pronto recibieron la visita inesperada de otro hombre, un muchacho que se presentó como la expareja de la novia. La mujer entró en un momento de pánico y salió corriendo de la escena ante la mirada atónita de los invitados.

El material audiovisual hecho público por el usuario @robertocarlos_27 ha generado decenas de impresiones puesto que se puede apreciar que tras ella salió el novio, quien en todo momento le pidió explicaciones a su futura esposa, sin embargo, la joven lucía bastante confundida por la decisión que tomó y empezó a gritarle que ya no lo amaba, en tanto, otra de las personas intentó contenerla.

Al retirarse la novia comienza a expresar que “no se quiere casar con Diego (nombre del prometido” “¡No me quiero casar, yo no amo a Diego! ¡No te amo! Papá sabes que no lo amo, tú sabes ¡No te quiero! ¡No te quiero!”, se escucha gritar a la afligida mujer que trató de escapar de la escena, mientras que su padre también interviene para indicarle que se tiene que realizar el matrimonio, pero ella se rehúsa a quedarse.

La joven decidió no continuar con la boda puesto que, previo a que ingresaran a la iglesia apareció su expareja para indicarle que todavía la quería y que no era justo lo que estaba haciendo. De inmediato la chica quedó confundida y tomó la decisión de no contraer matrimonio.

La escena no tardó en hacerse viral en redes sociales, obteniendo miles de reacciones en cuestión de minutos. La mayoría de usuarios se mostró en favor del novio, sin embargo, algunos señalaron que habría que conocer los motivos de la joven y no dudaron en dejar sus mensajes en donde expresaron lo siguiente, “Que el novio le ponga ganas a la actuación, la novia sí lo da todo”, “si no lo amabas, por qué esperaste que llegue ese día”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma de videos cortos.