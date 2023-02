Cargando...

La Paz, Bolivia

“Perdón, queridos hermanos no se puede trabajar así. Hay unos inadaptados que están a un costado botando gas pimienta, realmente no se si es la envidia, es increíble no se pueda actuar de esta manera, no sé qué les pasa”, expresó después de cortar la música el maestro de ceremonia del evento.

Un desafortunado momento vivieron el grupo Maroyu de Néstor Yucra y las “lindas chiquillas” tras sufrir los efectos de un agente químico cuando se presentaban en un evento privado en El Alto en La Paz. Tuvieron que suspender por unos momentos la presentación.

Ocurrió la tarde del pasado sábado, 6 de febrero, se llevó a cabo un concierto de Maroyu, en el marco de la ch'alla del salón Bumblebee. La actuación, fue abruptamente interrumpida por el uso de gas pimienta cerca de los artistas.

“Es una vergüenza, realmente, que a jóvenes profesionales que le ponen el hombro, la economía, a nuestra ciudad, hagan esta estupidez. Es inaudito, no sé, la envidia. Mil disculpas, pero vamos a aguardar que pase”, manifestó el presentador del evento.

Aparentemente se trataba de una forma de reclamo porque los organizadores habían decidido instalar una tela amarilla en el lugar que no permitía ver a los artistas.

Una vez difuminado el gas, Kevin Yucra, uno de los integrantes del grupo lamentó el hecho y expresó que “ siempre las cosas se solucionan hablando”. “Si querían vernos, tenían que decir ‘los queremos ver’. No hay que echar gas, eso está mal ”, dijo.

Finalmente, tras el incidente, Maroyu volvió a tocar y la fiesta continuó. Ni la lluvia que cayó en la ciudad alteña la detuvo.