Perdió su anillo de casamiento en el mar y lo encontró alrededor de un pez

Australia

Un buceador encontró un anillo de bodas de mil dólares alrededor del cuerpo de un pequeño pez. Lo hizo por pedido de una pareja que había ido a nadar frente a la isla de Norfolk, en Australia.

Suzie Quintal y su esposo Nathan Reeves estaban visitando a su familia cuando él se dio cuenta de que le faltaba su anillo de casados.

Ante eso, decidieron pedir ayuda a un buzo, que tras sumergirse descubrió que un pez azul llevaba enganchada la alianza. Ahora, el problema era quitarle al pez el anillo, debido a que al hacerlo el animal podía terminar lastimado.

En declaraciones, la pareja explicó que ver al pez atrapado en el anillo fue “desgarrador”.

“Habrá que sacar al pez en una red y quitarle la joya suavemente para luego devolverlo al mar. El pez parece estar bien hasta ahora, pero a medida que crezca, el anillo lo cortará por lo que es urgente realizar el operativo rescate”, dijo la esposa Suzie Quintal.

Según Quintal, habían buscado el anillo por todas partes sin éxito. “Lo perdió un día antes de nuestro segundo aniversario de bodas. Siempre le digo que se lo quite antes de ir a nadar y no me hizo caso y ahora tenemos este problema. Ahora me preocupa más el pequeño pececito”, agregó.