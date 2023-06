¿Peso Pluma y Nicki Nicole están en una relación? Esto es lo que ella respondió

Cargando...

Los rumores de una relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole no dejan de crecer. El fin de semana pasado, el mexicano y la argentina coincidieron en un concierto de la Doble P en México; posteriormente se les vio paseando juntos por las calles de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con diversos reportes y vídeos que circulan en redes sociales, la dupla cuenta con una gran química fuera del escenario, pues ambos salieron de fiesta tras el concierto; además de ser captados en un boliche, compartiendo tragos y bailando juntos.

La cantante rosarina felicitó a su colega en una publicación por su show en Guadalajara. Mientras que él se la jugó un poco más y le comentó “demasiada belleza” en su más reciente foto. Además, subió un video haciéndose un skincare (tratamiento para la piel) mientras bailaba al ritmo de uno de los nuevos temas de la argentina.

odo esto alertó a los fanáticos de ambos artistas y despertó los rumores de un posible romance. Vale recordar que, desde hace tiempo Nicki y Trueno ya no están juntos, aunque no hayan hecho pública su separación. Por su parte, parece que Peso Pluma también disfruta de la soltería.

¿Qué es lo que Ella dice?

En una entrevista sobre el lanzamiento de su último álbum, "Alma", Nicki recordó su reciente colaboración con el cantante mexicano. “Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto”, comenzó diciendo.

Luego reveló su temor de incursionar en los corridos tumbados y aseguró: “Era un género que realmente era un desafío para mí”. Sin embargo, dijo que se sintió más tranquila por al apoyo de su colega.

“Cuando vi la seguridad que me dio el Peso Pluma a la hora de subirme a la canción, cuando vi que me dio el tiempo también, porque no te voy a mentir, las primeras veces que probé en el estudio era difícil”, explicó y añadió: “Él además no suele usar click, va a su ritmo, a su manera, y cuando conecté al 100 con el sentimiento ahí salió el verso”.

Por último sostuvo que cuando se conocieron personalmente todo fluyó con naturalidad: “Nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Realmente se formó algo super lindo y super genuino. Nada, no sé, como que de un momento a otro creo que Argentina y México somos uno”.