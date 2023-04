Polémico vídeo de una madre para encontrarle novio a su hija

Para muchos usuarios de las redes sociales, las diferentes plataformas son un buen espacio para conocer personas de todo el mundo. Una mujer española grabó un video junto a su hija en el que la presentaba como una excelente candidata para cualquier hombre. Sin embargo, a pesar de intentar mostrar un video divertido, la publicación se hizo viral en TikTok por frases desafortunadas de la mujer para describir los atributos de su hija.

La cuenta de la usuaria @laandreiii compartió el video que grabó junto con su madre y su hermanito en el que la mujer enumeró las cualidades de su hija para buscarle novio. El video generó polémica en las redes y muchos usuarios de la red social china consideraron esos atributos como desafortunados.

Con el paso del video, la madre se refirió a la personalidad de su hija y también dejó muchas dudas con sus palabras: “Es muy buena persona, muy educada, nunca jamás contesta. Todo lo que le dices, dice que sí. Ella nunca pide nada; si tu le quieres dar algo se lo das, pero ella pedirte, nunca te pide nada”. Para finalizar agregando que es buena en los estudios. “Es un partidazo. No la dejes escapar”.

“¿Con cuántos kilómetros le cambiaste las correas de distribución?”, “Que no tenga prisa en el amor, cuando viene viene...”, “Aquí hay algo que no cuadra”, “¿Cuántos días tarda en contestar WhatsApp?”, “Pero pobrecita, qué importa que sepa o no cocinar”, “Hola, yo me ofrezco”, “La primera suegra que me cae bien”, “Yo quiero anotarme”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.