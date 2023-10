Cargando...

Una quinceañera se volvió viral en la red social de TikTok luego de ser captada entregando el plato para la comida solo a las personas que le llevaran un obsequio.

“Sin regalo, no hay comida”, es el texto que acompaña el curioso video donde se observa a la quinceañera formando una fila para recibir sus regalos y a cambio les entrega un plato donde darían la comida del cumpleaños.

Este TikTok ha generado opiniones divididas por parte de los usuarios, un sector defiende la decisión de la festejada ya que aseguran, reciben a los invitados con música, entretenimiento y se gasta dinero, por lo cual deberían retribuir la acción.

No obstante, internautas señalan que lo que importa es le “gesto de asistir”, ya que no todo es material.

“En mi caso prefiero que coman y llegue toda mi familia”, “Super buena idea la verdad. Yo en lo personal si no llevo regalo mejor no voy”, “Yo puse en la invitación de ni niña con regalo incluido y me regañó todo el mundo”, son parte de los comentarios.