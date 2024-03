Reconocen labor de José Armando, el mejor auxiliar de ingeniería de la Uagrm

Santa Cruz, Bolivia

José Armando García es un joven ingeniero civil y auxiliar universitario que se hizo viral tras la publicación de un video, grabado por una de sus estudiantes, en el que se evidencia su ‘pasión por enseñar’ con mucha dedicación y trabajo.

Tiene solo 22 años y ya se recibió como ingeniero civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) en octubre del año pasado. Ahora, es auxiliar de cátedra en esta casa de estudios superiores. Sus alumnos destacan su paciencia para enseñar en clases que duran hasta cinco horas.

"Entré a la Universidad a los 16 años. Soy afortunado de tener unos excelentes padres que siempre han inculcado en mí ese espíritu de aprender, no conformarse y siempre tratar de aspirar a más. Estar un paso por delante", contó el joven en Que No Me Pierda.

Su pasión por enseñar surgió cuando estaba en tercer semestre, al pasar la materia de Estructuras isostáticas.

El joven ingeniero comparte su pasión por enseñar.

"Conocí al ingeniero Luis Alberto Soliz, que es bien conocido en el medio de la construcción, que nos inculcó a todo a ser apasionado por lo que haces. Él me dio la oportunidad de ser auxiliar de su materia cuando estaba en cuarto semestre, a los 18 años. Desde ahí, no lo pude soltar, poder enseñar, compartir algo que me gusta, inculcar eso en los demás compañeros", detalló José.

También fue auxiliar en otras materias, como Hormigón Armado I y II, y Hormigón Pretensado, de octavo y noveno semestre. Además, contó que uno de sus colegas le afirmó que él le inspiró a también ser auxiliar y ya está por egresar como ingeniero.

"Cuando estaba cursando la carrera, dedicaba dos a tres horas a preparar material. Me gustaría ser docente de cátedra, dictar materias. A largo plazo, me gustaría tener mi propia constructora, consultoría de ingeniería estructural", afirmó. "Cuando uno hace lo que le gusta, ya no lo siente como un trabajo", agregó.

Durante el programa, hizo presencia el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, que aseguró que José Armando es un orgullo para la Universidad.

"Un sacrificio tiene su premio al final de la carrera", aseveró a tiempo de hacerle la entrega de un reconocimiento. "Ojalá pronto seamos colegas", dijo el Rector, que también es docente.