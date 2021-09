Salió por cervezas y terminó perdiéndose cuatro días en la selva

Cargando...

Phetchaburi, Tailandia

Franciscus Johannes van Rossum de 78 años, terminó perdiéndose en la jungla de Tailandia tras visitar un bar local, ubicado en la provincia de Phetchaburi. Tras beber cinco botellas, se subió a su moto para volver a casa, pero terminó extraviándose luego de tomar un camino equivocado.

Su esposa, Rachot Chanwijit, de 61 años, se preocupó porque su marido no volvía. Por ello, acudió al bar en el que había estado bebiendo para buscarlo, pero el dueño del lugar le dijo que Franciscus se había ido esa misma noche.

Después de dos días el hombre se puso en contacto con su esposa. Hizo una primera llamada el diciendo que estaba perdido en el bosque de Khong Ta Bang y que había perdido el rastro por una tormenta que hubo recientemente.

Cargando...

Inmediatamente, Rachot alertó a las autoridades, quienes desplegaron grupos de búsqueda en la zona para encontrar al adulto mayor. Afortunadamente, unos lugareños vieron la moto y lograron encontrarlo cerca.

El holandés apareció con picaduras de mosquitos y afirmó que “pensó que iba a morir”. “La batería de mi teléfono estaba agotada, mi motocicleta se quedó sin gasolina y estaba lloviendo. No había nada para comer. Me sentí tan aliviado cuando escuché a los lugareños. Me salvaron la vida”, agregó. “Estoy feliz de estar a salvo y volver a ver a mi esposa”.

Finalmente, el hombre fue encontrado a unos 40 kilómetros del bar desde donde salió. Actualmente se recupera tras ser encontrado deshidratado, exhausto, hambriento y con algunos cortes y rasguños menores.