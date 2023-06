Se conoció uno de los motivos por los que Alejandro Sanz atraviesa una difícil situación

Cargando...

Luego de una publicación a través de su cuenta de Twitter, el cantante español Alejandro Sanz, se dirigió nuevamente a sus seguidores con un mensaje que los puso en alerta y volvió a traer a la mesa la conversación sobre la gran problemática de la depresión y la importancia de la salud mental. Algunos medios comenzaron a especular con distintos motivos que podrían haber desencadenado esta situación. Ahora, se reveló el motivo que afecta al cantante español.

Varios medios españoles indicaron que la situación que se encuentra atravesando el cantautor podría estar relacionada con un duro golpe que recibió por parte de quien consideraba un amigo, el empresario y administrador Juan Gervás García. Los informantes indicaron que esta persona lo estafó y lo dejó en bancarrota.

"Esta noticia ya se rumoreaba desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, explicó el periodista del ciclo español Espejo Público, Antonio Belachi. Con esta difícil situación, el músico español tendría por delante una deuda de 7,3 millones de dólares en conjunto con otra compañía, de la cual no se conoce el nombre.

“Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares”, detalló Belachi al respecto. Por su parte, Nacho Gay, su colega, agregó que el músico también se enfrenta a un agujero en sus deudas desde hace varios años, relacionados a su anterior representante.

“Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba terminando mal y los tribunales lo condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto”, detalló Gay.

Alejandro Sanz se sinceró y dio detalles del fuerte brote que sufrió

Alejandro Sanz (54) volvió a las redes sociales para dejarle un mensaje a sus fans y colegas que se preocuparon por su salud mental. El cantante, que se encuentra en plena gira por todo el mundo, aseguró que no cancelará los shows ya programados.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte ese fin de semana y, aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, comenzó el español desde su cuenta oficial de Twitter.



Respecto a su futuro, aseguró: “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos por el día de mañana. El sol está en camino”.

El posteo rápidamente fue replicado por medios de todo el mundo. También recibió el apoyo de sus fieles seguidores que le brindaron ánimo para atravesar este duro momento. En pocas horas alcanzó casi los 90 mil likes.

Cabe destacar que hace pocos días generó una fuerte preocupación al publicar un mensaje en el cual expresaba: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".