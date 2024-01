“Se me apagó la luz y desperté en el hospital”, contó el joven al que le cayó un rayo

Argentina

Gabriel Jonathan Berón, de 21 años, finalmente abrió los ojos y pudo hablar en Argentina, luego de que el fin de semana le cayera un rayo, cuando llevaba una cadenita metalizada en el cuello.

“En el momento no sentí nada, se me apagó la luz y me desperté en el hospital, (…) no recuerdo nada de lo que pasó”, contó Gabriel.