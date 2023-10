¡Se quedó con la ensalada y el arroz! Mujer quería cocinar un huevo y salió un Piyo

Trinidad, Bolivia

La peculiar escena se registró en la ciudad de Trinidad, la mujer recibió un huevo de Piyu obsequiado por su hermano para que pueda cocinarse una tortilla, pero se llevó otra sorpresa.

Tras recibir el huevo, lo colocó encima del microondas y quiso cocinarlo después de varios días.

“Lamentablemente me llevé el susto de mi vida, llevé mi avena al refrigerador y yo quería hacerme mi tortilla, pero ahí apareció este Piyo, que parecía un pato, me quedé con el arroz hecho y tuve que comer huevito de gallina no más”, relata en medio de una sonrisa la mujer.