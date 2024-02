¿Será la edad? Joe Biden confundió al presidente de Francia con uno fallecido hace 27 años

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo un lapsus y confundió al presidente de Francia Emmanuel Macron, con el exmandatario francés François Mitterrand, que falleció hace 27 años atrás.

Todo ocurrió en un discurso de campaña en medio de su búsqueda para postular nuevamente a la presidencia de ese país por el Partido Demócrata, intentó relatar una anécdota que vivió en una reunión del G7 en 2020.

"Dije: 'Estados Unidos está de vuelta y Mitterrand de Alemania, quiero decir, de Francia, me miró y me dijo: 'Sabes, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo regresas? Y lo mire y el canciller de Alemania me miró” es parte del discurso del presidente norteamericano.