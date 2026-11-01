Si tu perro duerme sobre tus pies, no es solo cariño: esto te está diciendo, según expertos

¿Tu perro no se conforma con dormir en tu cuarto, sino que se echa justo sobre tus pies? Parece incómodo, pero para él tiene todo el sentido del mundo y es una de las señales más claras de vínculo.

Según el American Kennel Club (AKC), los perros se posan sobre sus humanos porque están mostrando o buscando afecto, sintiéndose ansiosos, buscando seguridad o protegiendo a sus dueños.

La Dra. Mary Burch, Ph.D., conductista animal certificada y directora del Family Dog Program del AKC, lo explica así: “A menudo, cuando los perros se sientan sobre nuestros pies, es porque quieren estar cerca de nosotros. Es una forma en que un perro muestra afecto. Piensa en tu perro sentado sobre tus pies como la versión canina de un abrazo o un acurrucamiento”.

Pero dormir sobre tus pies tiene además otras 3 razones comprobadas:

1. Calor y recuerdo de cachorro. “El perro se acerca a tu cuerpo para mantenerse más caliente”, dice Burch. “Hay una buena probabilidad de que este movimiento provenga de un comportamiento instintivo como cachorros”. Si has visto una camada de cachorros durmiendo, a menudo se acurrucan juntos no solo para mantenerse calientes, sino para sentirse seguros.

2. Ansiedad o inseguridad. Los lugares nuevos o situaciones que generan estrés pueden hacer que el perro busque seguridad cerca de ti. Si normalmente no lo hace en casa y de repente se sube a tus pies, es posible que algo lo esté asustando.

3. Protección. En un parque para perros, por ejemplo, “esto protege al dueño o les indica a otros perros: ‘Esta es mi persona’”, explica Burch. A veces, si se siente amenazado por una persona, otro animal o incluso la aspiradora, correrá a tu lado para cuidarte.

¿Qué hacer si te incomoda? Los expertos recomiendan no retarlo. Menciona la palabra “premio” y en un instante tu perro se levantará. Si quieres que duerma cerca pero no sobre ti, colócale una cama justo al lado de tus pies para que siga sintiéndose parte de tu manada.

En la mayoría de los casos, déjalo acurrucarse contra tus piernas y tómalo como una señal de que te quiere.