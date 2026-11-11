¡Luces, cámaras y mucho glamour! La espera terminó y hoy Santa Cruz de la Sierra se convierte en el epicentro de la moda boliviana con el inicio del Trendy Fashion Week 2026, una cita imperdible que promete deslumbrar con creatividad, elegancia y propuestas innovadoras.

Este miércoles 11 de noviembre, desde las 20:00, Red Uno transmite en vivo, a través de sus plataformas digitales y Xona Streaming, todos los detalles de una de las pasarelas más esperadas del año. ¡Prepara tu mejor look y conéctate desde donde estés!

Bajo el concepto “Bolivia crea, el mundo atiende”, el evento reúne a reconocidos diseñadores, talentos emergentes y estudiantes que demuestran el potencial de la industria de la moda nacional para conquistar escenarios internacionales.

El Trendy Fashion Week 2026 se desarrollará este 11 y 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), con dos jornadas dedicadas al diseño, la innovación y las últimas tendencias.

Entre los protagonistas de la pasarela destacan Liliana Castellano, Rosita Hurtado y Galo Sánchez, quienes compartirán escenario con estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda de la UPSA, en una celebración que combina experiencia, juventud y creatividad.

Desde los diseños más impactantes hasta los momentos más emocionantes de la pasarela, Red Uno te acerca a toda la magia del Trendy Fashion Week 2026, para que no te pierdas ningún detalle de esta gran fiesta de la moda.

Vive el glamour, descubre las tendencias y acompaña al talento boliviano que busca conquistar el mundo. Conéctate a las plataformas digitales de Red Uno y Xona Streaming:



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