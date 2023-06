Una pareja descubrió que eran primos mientras elegían nombre para su bebé

Cargando...

Una historia que se está haciendo viral en Estados Unidos. Una madre confesó haberse casado con un hombre sin conocer a fondo su pasado y no se dio cuenta hasta que estuvo embarazada de su bebé, que eran primos.

Marcella Hill, de Utah, dio a conocer su situación con el título de "Ups', en el pie de foto de su video de TikTok, que ha sido visto más de 900.000 veces.

El descubrimiento no salió a la luz hasta que Marcella estaba embarazada, y la pareja buscaba inspiración en sus árboles genealógicos.

Marcella contó que estaba sentada en el sofá buscando nombres y navegando el sitio de genealogía FamilySearch.

"Mi esposo estaba a mi lado en su propia búsqueda y de repente dijo: 'Esto es muy gracioso, tenemos los mismos nombres de abuela y abuelo'", relató la mujer.

Marcella asumió que su esposo había iniciado sesión en su cuenta, pero cuando miraron más de cerca, las cosas se aclararon y en unos segundos empezaron a entender que ambos se habían casado sin saber que eran primos.

"Empezamos a mirarlo y nos damos cuenta de que mi abuelo es primo hermano de su abuela", contó al Metro.com.

Para disipar cualquier duda, la pareja se puso en contacto con sus respectivos abuelos. "Les preguntamos si se conocían y dijeron que sí", reveló Marcella.

Marcella Hill y su esposo siguen ados.

Sus seguidores se apresuraron a preguntar cómo no habían descubierto que estaban emparentados antes. "¿Cómo no te diste cuenta de esto en la boda?", preguntó uno. Pero Marcella explicó que casi no hubo boda: "¿Qué boda? Nos casamos en un juzgado después de salir del trabajo un miércoles", aseguró.