[VIDEO] La despidieron en plena transmisión del noticiero

Colombia

Margarita Ortega presentadora y actriz del noticiero RCN de Colombia quedó asombrada cuando en plena transmisión fue despedida por sus compañeros de trabajo. Su cara lo dice todo.

Recientemente se volvió viral un video en el que se muestra la despedida de Margarita hace siete años, lo más sorpresivo del clip es la reacción de la presentadora.

La periodista fue despedida por sus compañeros mientras estaban al aire, esto por supuesto la tomó por sorpresa a Ortega y no pudo ocultar su cara de incomodidad frente a las cámaras.

El presentador Yamit Palacio fue quien inició las palabras de despedida para Margarita: “intentaremos que esto sea fácil y rápido, aunque no creo que sea posible”.

“En Noticias RCN hoy es un día nostálgico, después de tres años de haber hecho tránsito de su carrera actoral a la presentación de noticias, nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esa casa periodística”, agregó el presentador.

Jéssica de la Peña se encontraba en esos momentos junto a los presentadores y aprovechó para brindarle un mensaje de adiós a su colega: “Margarita, en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte ¡hasta pronto!, y darte las gracias por estos tres años”.

En el video se puede observar que Margarita no esperaba que la despidieran frente a las cámaras, así que expresó: “caramba, no me esperaba esto al aire”.

El video cuenta con más de un millón de reproducciones y mil comentarios, entre esos, los internautas opinaron acerca de la despedida de la presentadora: “la cara lo dice todo, creo que no sabía”; “se nota que ya sabía, obviamente, pero no esperaba que le dieran espacio de despedida al aire”; “muy profesional en el manejo de las emociones”; “la echaron sin previo aviso”.