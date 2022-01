[VIDEO] Pareja causa furor por mostrar pasos de baile al ritmo de la pegajosa salsa

Cargando...

Mundo

En redes sociales se viralizo un video protagonizado por una pareja que deleitó a los internautas tras mostrar sus excelentes pasos de baile al ritmo de una salsa. Ambos mostraron toda su destreza con el tema musical “A punto de estallar” de N’Klabe.

En el material audiovisual compartido por el usuario @biancaedc de TikTok, se observa que en el lugar también estaban otras parejas practicando sus alegres coreografías. Este contenido multimedia fue grabado en la academia de salsa a la que pertenecían la pareja de baile.

En las imágenes se puede ver a los jóvenes moverse con soltura y al ritmo de la canción, incluso, se animaron a hacer algunas complicadas vueltas. Los cibernautas quedaron cautivados con la sincronización que tenían. Además, ambos recibieron muchos halagos.

Cargando...

“Espero que mi novia no se decepcione porque no se bailar”, “ahora me doy cuenta de que sí necesito aprender a bailar”, “yo necesito a ese chico para bailar”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios que dejaron los usuarios al reproducir el clip en la plataforma de videos.