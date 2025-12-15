TEMAS DE HOY:
VIDEO: Profeta sepulta a su madre en un ataúd "bañado en oro"

La familia había anunciado meses atrás que preparaba una "celebración de vida" para honrar el legado de Mama Asetu.

Milen Saavedra

15/12/2025 19:59

Lujo viral: Profeta sepulta a su madre en un ataúd "bañado en oro". Imagen: pmnewsnigeria.com.
Nigeria

Escuchar esta nota

El funeral de la madre del profeta nigeriano Jeremiah Fufeyin, fundador de Christ Mercyland Deliverance Ministry, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales y medios internacionales debido a la extrema ostentación de las exequias.

La difunta, identificada como Mama Asetu, falleció en mayo de 2025 a la edad de 104 años, pero fue sepultada en diciembre en su ciudad natal, Aleibiri, informa el portal pmnewsnigeria.com.

El principal foco de la atención mediática y el debate se centra en el ataúd utilizado para el sepelio, descrito como "bañado en oro". Reportes no verificados han circulado en línea, estimando el costo del ataúd entre ₦100 millones y ₦150 millones (moneda local nigeriana).

Crédito: IG | prophetjeremiahomoto

Celebración de vida y críticas

La ceremonia luctuosa fue un evento masivo en Aleibiri, reuniendo a líderes religiosos, figuras políticas, feligreses y residentes. La familia había anunciado meses atrás que preparaba una "celebración de vida" para honrar el legado de Mama Asetu.

Sin embargo, el funeral generó reacciones mixtas en redes sociales:

  • Algunos seguidores destacaron el acto como un símbolo de amor filial y honor hacia la matriarca.

  • Otros han cuestionado la escala y la extravagancia de los ritos finales, generando un debate sobre el papel de las figuras religiosas y el uso de la riqueza en ceremonias públicas, especialmente en un país con amplias dificultades económicas.

El profeta Fufeyin es conocido tanto por su filantropía como por su estilo de vida ostentoso.

Vea el video:

 

 

