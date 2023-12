VIDEO: Sufrió un episodio de alzhéimer en pleno vuelo; esto hicieron los pasajeros para calmarlo

Mundo

En redes sociales, se hizo viral el video que muestra a un hombre de la tercera edad cuando sufre fuerte un episodio de Alzheimer, mientras se encontraba a bordo de un avión en pleno vuelo.

Aparentemente, el señor iba acompañado por su esposa, quien en ese momento se encontraba en el baño y, aunque solamente tardó unos cuantos minutos en regresar a su asiento, esos instantes fueron suficientes para que su marido se alterara y ya no pudiera recordar en donde se encontraba.

El hombre, según se ve en el video, se levanta de su asiento y comienza preguntar desesperadamente dónde se encuentra. Aunque varios pasajeros y personal del vuelo intentan calmarlo, esto solamente provoca que se altere todavía más.

Poco después, su esposa vuelve del sanitario y pide a todos que guarden la calma, luego lleva a su esposo hasta sus asientos y comienza a cantarle una canción para tranquilizarlo. Se trata de "You are my sunshine", de Johnny Cash.