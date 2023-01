[VIDEO] “Tengo miedo, porque puede que la cirugía salga mal”, dijo la influencer Albertina y reveló que padece Parkinson-White

En un nuevo video la Tiktoker Albertina Sacaca, reveló que padece la enfermedad llamada Parkinson-White, afección ‘en la cual existe una ruta eléctrica adicional del corazón que lleva a períodos de frecuencia cardíaca rápida (taquicardia).

“Muchos me han preguntado sobre mi salud, no publiqué videos porque no quiero preocuparlos, pero me hice estudios y me dijeron que tengo un cable demás ahí, ahí en el corazón. Bueno un cable por donde pasa como la electricidad, un cable demás que me fabricaron”, manifestó Albertina.