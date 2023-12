"Voy a casarme con el amor de mi vida": La cantante Demi Lovato anuncia su compromiso con romántico mensaje

Cargando...

La talentosa cantante Demi Lovato compartió con sus seguidores una noticia emocionante: ¡se comprometió con su novio, Jordan Lutes! Después de un año y medio de relación, la pareja decidió dar el "Sí, acepto", marcando así un nuevo capítulo en sus vidas.

Demi Lovato compartió algunas imágenes del romántico momento en su cuenta de Instagram, mostrando la felicidad y la emoción que experimentó durante la propuesta. En las fotos, se ve a la pareja abrazada en un entorno lleno de pétalos de rosas rojas y velas, creando una atmósfera mágica para este momento especial.

La cantante expresó su felicidad y sorpresa en la descripción de las imágenes: "Todavía estoy sin palabras; anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que voy a casarme con el amor de mi vida, Jordan Lutes". Lovato también compartió su emoción por dar este paso significativo en su relación y expresó su profundo amor por su prometido.

Jordan Lutes también compartió la noticia en sus redes sociales, dedicando unas palabras llenas de amor a Demi: "Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre más afortunado ahora mismo. Estoy tan enamorado de ti, Demi Lovato".

La noticia del compromiso llega en un momento de gran estabilidad y felicidad para Demi, quien ha compartido públicamente la importancia de su relación con Jordan Lutes en su vida. La pareja ha encontrado un sólido apoyo mutuo y una conexión profunda, como lo ha expresado la cantante en entrevistas anteriores, publica revistalternativa.com.

Ahora, los fans esperan con entusiasmo más detalles sobre los preparativos y la fecha de la boda de esta pareja, que ha encontrado la dicha y el amor en medio de sus carreras exitosas.