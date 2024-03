Zendaya desafió la 'tradición' con un corsé transparente y unos jeans de alta costura

Estados Unidos

La talentosa actriz Zendaya sigue siendo el centro de atención con su impecable estilo y presencia en eventos importantes de la industria del entretenimiento. En los recientes ESSENCE Black Women in Hollywood Awards, celebrados el 7 de marzo en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, California, Zendaya una vez más sorprendió a todos con un look que desafió las convenciones de la alfombra roja.

Optando por un atuendo de alta costura de la reconocida casa de moda Jean Paul Gaultier, Zendaya demostró su audacia y sentido único de la moda. El conjunto, presentado en la pasarela de Alta Costura Primavera/Verano 2020, destacaba un deslumbrante corsé transparente de color gris adornado con delicados bordados florales. Este audaz elemento central del outfit subrayó su figura de manera elegante y atrevida.

El estilo de Zendaya no solo deslumbró por su sofisticación, sino que también desafió las expectativas de la moda tradicional, mostrando una estética urbana y transgresora. Su elección de vestuario refleja su continua experimentación y su disposición para llevar la moda a nuevos niveles de creatividad.

Recreando el look que se mostró en pasarela allá hace cuatro años, Zendaya quiso conjugar su corsé con un pantalón vaquero muy ancho y tipo culotte, que, además, presentaba el bajo con dobladillo. Igualmente, como vimos en la pasarela parisina, la estadounidense luce varios cinturones plateados, entre los que vemos uno de cadena con tapas de latas colgando.

Tampoco faltan en sus brazos dos brazaletes de metal y una ancha gargantilla ceñida a su cuello. Culminó su estilismo con joyas de Bvlgari y unos salones blancos de corte clásico.