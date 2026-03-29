¡Alarma en la Verde! Medina presenta una molestia y le harán una ecografía antes del martes

La selección boliviana cumplió este domingo una nueva jornada de entrenamiento con miras al partido frente a Irak por la final del repechaje mundialista. Sin embargo, la principal novedad pasó por la situación de Diego Medina, quien encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Durante la jornada, el entrenador Óscar Villegas informó que el jugador presenta una molestia física y que será sometido a una ecografía para conocer la gravedad de la situación.

“Vamos a esperar, ojalá no sea nada grave y pueda llegar bien al martes”, señaló el estratega.

Horas antes, había circulado el rumor de una posible lesión, lo que generó preocupación entre los hinchas. Sin embargo, el propio Villegas llevó tranquilidad al asegurar que aún no hay un diagnóstico definitivo y que confían en su recuperación.

Más tarde, Medina llegó al hotel de concentración, pero evitó el contacto con la prensa e ingresó directamente, sin brindar declaraciones sobre su estado.

La Verde continúa su preparación de cara al decisivo encuentro ante Irak, donde buscará el ansiado boleto al Mundial. El estado físico de Medina será seguido de cerca en las próximas horas, a la espera de que pueda ser tomado en cuenta para el partido.

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