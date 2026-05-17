Contra mundialistas: Conozca los partidos que tendrá la Verde en el mes de junio

La selección boliviana de fútbol se prepara para afrontar una exigente agenda de partidos amistosos durante el mes de junio, aprovechando la ventana internacional FIFA. El objetivo del cuerpo técnico es mantener ritmo competitivo enfrentando a selecciones de alto nivel que ya aseguraron su presencia en el Mundial 2026.

Uno de los encuentros que aún no está completamente confirmado es el posible duelo ante la selección de Irán, previsto tentativamente para el 3 de junio. Este compromiso todavía depende de la confirmación oficial entre ambas federaciones.

En cambio, sí está asegurado el enfrentamiento frente a la selección de Escocia, programado para el 6 de junio. Este partido representa una prueba importante ante un rival europeo que llega con el cartel de clasificado a la próxima cita mundialista.

El calendario podría completarse con un tercer amistoso ante la selección de Argelia, ya confirmado para el 10 de junio. Este encuentro también se perfila como una exigente evaluación para el combinado nacional.

Con esta serie de compromisos, Bolivia busca fortalecer su rendimiento y llegar en mejores condiciones a los desafíos oficiales que se aproximan en el calendario internacional.

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