Arbeloa DT del Real Madrid: "Tenemos que anteponer lo colectivo a lo individual"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este domingo en rueda de prensa, después de perder frente al Barcelona (2-0), que su equipo debe anteponer el aspecto colectivo al individual para crecer y tener un proyecto sólido con el que volver a convertirse en un grupo campeón.

"Necesitamos colectivamente dar un paso adelante y tener una idea muchísimo más clara de lo que queremos hacer. Anteponer lo colectivo a lo individual porque más allá del talento, siempre tenemos que tener una idea muy clara. Ese es el principio", explicó.

Para Arbeloa, una de las claves y de los errores de su equipo fue la pérdida de muchos puntos ante equipos menores con los que se dejó medio título de Liga por el camino. "Jugar ante el Barcelona y perder, pues es un equipo de tu nivel. Pero hay partidos que no se pueden escapar", recordó.

Sobre el encuentro frente al Barcelona, lamentó un codazo que recibió Jude Bellingham dentro del área y que no fuese pitado por el árbitro César Soto Grado como penalti.

"Habrá que preguntar por qué no ha entrado el VAR, pero felicitamos al Barcelona por ganar la Liga hoy, se les ha puesto de cara muy pronto", declaró.

También habló sobre la ausencia de Kylian Mbappé, que se quedó fuera de la convocatoria por lesión:

"Quedan dos semanas y según evoluciones de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no. Me hubiese gustado que hubiese estado al cien por cien y que hubiese podido jugar desde el principio. Eso es lo que me habría gustado".

Asimismo, dijo entender la frustración, el desencanto y lo insatisfechos que tienen que estar los aficionados del Real Madrid por terminar la temporada sin títulos.

"Lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro y aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. El Real Madrid siempre vuelve, nos hemos caído muchas veces y nos levantaremos. Entiendo el enfado que puede tener cualquier aficionado madridista igual que lo tenemos nosotros. Eso está muy claro y hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo".

Además, se refirió a lo que tiene que hacer el Real Madrid en las últimas dos semanas de competición:

"Con más responsabilidad todavía sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy. Lo que no podemos hacer es dejarnos ni mucho menos. Son tres partidos que tenemos que salir a ganar. Defendemos algo que es mucho más grande que todos nosotros, mucho más grande que nuestro prestigio que es el escudo del Real Madrid y a millones de aficionados.

Respecto a su futuro, declaró que posiblemente tenga una conversación con el Real Madrid e insistió en que solo desea que su equipo acabe bien y no se deje llevar en los tres últimos partidos.

Habrá jugadores que entrenan bien que tendrán la oportunidad de sumar minutos y de acabar la temporada en el campo. Ese va a ser mi objetivo y lo que depare el futuro lo veremos a partir del 24 o 25 de mayo", comentó.

"Tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar mucho rendimiento. No ha sido nada fácil. No quiero que suene a excusa ni mucho menos todo lo que ha pasado estos meses, pero muchísimas bajas de jugadores importantes y a partir de ahí el club va a buscar mejorar dentro de que tenemos una plantilla con jugadores muy buenos que cualquier equipo de Europa querría", agregó.

Por último, explicó por qué no jugó Dean Huijsen:

"Él quería jugar, pero estaba con pocas fuerzas. Estaba bastante débil cuando ha calentado y ha sido decisión mía que juegue Asencio. En un partido como este necesitábamos energía en todos los puestos. Por eso, la decisión", finalizó. EFE

Mira la programación en Red Uno Play