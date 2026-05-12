Así fue el gol más rápido de la Copa Simón Bolívar: lo hizo el interminable Regis de Souza

Regis de Souza volvió a demostrar que la experiencia no pasa de moda. El delantero brasileño marcó el gol más rápido de la Copa Simón Bolívar al convertir a los pocos segundos de iniciado el partido entre Torrez El Alto y Deportivo Pucarani, por la segunda fecha del regional paceño.

El encuentro, disputado en la cancha del complejo Satélite, terminó con una contundente victoria por 6-3 para el equipo de El Alto. De Souza aprovechó un mal despeje de la defensa rival para sacar un potente remate de larga distancia que sorprendió a todos, incluidos los cerca de 400 espectadores presentes.

Lejos de conformarse con esa conquista tempranera, el experimentado futbolista completó una jornada memorable al marcar dos goles más, siendo la gran figura del compromiso y guiando a su equipo hacia su primer triunfo en el torneo.

A sus 44 años, Regis de Souza sigue vigente en el fútbol boliviano. El atacante llegó al país en 2006 para vestir la camiseta de Oriente Petrolero y desde entonces ha tenido un extenso recorrido por distintos clubes, entre ellos La Paz FC, The Strongest, San José de Oruro, Destroyers, Real América, Always Ready y Real Oruro, consolidándose como uno de los extranjeros más recordados en el balompié nacional.

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