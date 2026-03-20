Blooming ya palpita su participación en la Copa Sudamericana y la noticia de enfrentar a River Plate generó una reacción positiva dentro del club. Así lo reveló el secretario general, Fabricio Franzher, en entrevista con El Mañanero de la Red Uno de Bolivia.

“Nosotros como dirigencia muy satisfecho con el sorteo, la verdad era algo que nos venía manifestando que queríamos. La pregunta siempre se nos hacía, nosotros respondíamos que queríamos jugar con River”, afirmó el dirigente, dejando en claro que el cruce era uno de los más deseados.

Franzher también destacó el contexto del rival argentino y la preparación del club cruceño:

“River está con nuevo técnico, el Chacho Coudet, que fue un jugador tan reconocido en Argentina. Desde ya nosotros estamos preparando toda la logística para el partido con River, tomando en cuenta que es de local”.

El impacto del encuentro no solo será deportivo, sino también económico.

“Hemos recibido llamada de diferentes departamentos, sobre todo de Tarija, la gente está muy ansiosa en poder estar en ese partido. Creo que el estadio se va llenar en su totalidad”, aseguró. Además, añadió: “Esto va dar un respiro económico para el club para poder afrontar la Sudamericana”.

El dirigente explicó que la competencia implica un alto costo logístico:

“Son tres viajes que se tienen que realizar de esta fase de grupo y son tres países que son bastante caros en el tema de estadía, de transporte y de toda la logística como son Brasil, Argentina y Venezuela”.

En lo deportivo, el cuerpo técnico ya trabaja con tranquilidad. “El cuerpo técnico está tranquilo porque es su segunda temporada con nosotros. Están empezando a analizar los rivales para poder plantear un esquema táctico y técnico para estos partidos y así poder lograr pasar a una segunda fase”, indicó.

Finalmente, se confirmó que el partido entre Blooming y River Plate está programado para el miércoles 8 de abril, mientras el club continúa afinando detalles, incluyendo el tema de las luminarias para cumplir con los requisitos del encuentro internacional.

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