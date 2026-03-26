¡Atención! Así vivirás la cobertura especial de Red Uno para el partidazo Bolivia vs. Surinam

Hoy, Bolivia enfrentará un momento clave en su historia futbolística: el duelo contra Surinam por la semifinal del repechaje rumbo al Mundial, programado a las 18:00 en el estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey. La cita marca el regreso de La Verde a esta instancia tras casi cinco décadas, recordando su repechaje ante Hungría, y tras 32 años con la esperanza intacta de clasificar nuevamente a la Copa del Mundo.

Red Uno desplegará una cobertura especial desde las 17:00, incluyendo previa, análisis y reacciones en vivo a través de sus plataformas digitales —Facebook, YouTube y TikTok— para que los bolivianos sigan cada instante del compromiso. La transmisión contará con la participación de exjugadores de la selección boliviana como Martín Menacho, Raúl Justiniano, Carlos Tordoya, Silvestre Justiniano y Armando Ibáñez, además del arquero Marco Barrero, quienes aportarán su experiencia y análisis del encuentro.

El equipo periodístico estará conformado por Matías Machado, Ian Vega, Juliana Guzmán, Nicole Gutiérrez, Gabriela Zegarra y Alan Vera, con contacto desde México de Chipi Caballero, junto a los análisis de Gustavo Fuss y Ariel Cambará. La población boliviana podrá enviar mensajes, compartir pronósticos y alentar a La Verde en una transmisión interactiva que promete emoción, cánticos y optimismo.

Surinam se presenta como un rival complicado, con jugadores que militan en el fútbol europeo. Sin embargo, la selección surinamesa recién se ha integrado hace tres días y no ha disputado partidos amistosos recientes, una situación que Bolivia deberá aprovechar concentrándose en cumplir su objetivo: dar el primer paso hacia la clasificación.

Si Bolivia logra vencer a Surinam, avanzará a la final del repechaje, donde enfrentará a Irak. De conseguir nuevamente la victoria, el sueño de regresar a una Copa del Mundo estará más cerca de convertirse en realidad.

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