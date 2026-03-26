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Deportes

¡Atención! Así vivirás la cobertura especial de Red Uno para el partidazo Bolivia vs. Surinam

Red Uno realizará hoy, una cobertura especial para acompañar cada instante del partido decisivo desde Monterrey. 

Martin Suarez Vargas

26/03/2026 9:43

Arte promocional de Firmes con la Verde, la cobertura especial de Red Uno para el primer partido de la Verde por el repechaje. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia

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Hoy, Bolivia enfrentará un momento clave en su historia futbolística: el duelo contra Surinam por la semifinal del repechaje rumbo al Mundial, programado a las 18:00 en el estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey. La cita marca el regreso de La Verde a esta instancia tras casi cinco décadas, recordando su repechaje ante Hungría, y tras 32 años con la esperanza intacta de clasificar nuevamente a la Copa del Mundo.

Red Uno desplegará una cobertura especial desde las 17:00, incluyendo previa, análisis y reacciones en vivo a través de sus plataformas digitales —Facebook, YouTube y TikTok— para que los bolivianos sigan cada instante del compromiso. La transmisión contará con la participación de exjugadores de la selección boliviana como Martín Menacho, Raúl Justiniano, Carlos Tordoya, Silvestre Justiniano y Armando Ibáñez, además del arquero Marco Barrero, quienes aportarán su experiencia y análisis del encuentro.

El equipo periodístico estará conformado por Matías Machado, Ian Vega, Juliana Guzmán, Nicole Gutiérrez, Gabriela Zegarra y Alan Vera, con contacto desde México de Chipi Caballero, junto a los análisis de Gustavo Fuss y Ariel Cambará. La población boliviana podrá enviar mensajes, compartir pronósticos y alentar a La Verde en una transmisión interactiva que promete emoción, cánticos y optimismo.

Surinam se presenta como un rival complicado, con jugadores que militan en el fútbol europeo. Sin embargo, la selección surinamesa recién se ha integrado hace tres días y no ha disputado partidos amistosos recientes, una situación que Bolivia deberá aprovechar concentrándose en cumplir su objetivo: dar el primer paso hacia la clasificación.

Si Bolivia logra vencer a Surinam, avanzará a la final del repechaje, donde enfrentará a Irak. De conseguir nuevamente la victoria, el sueño de regresar a una Copa del Mundo estará más cerca de convertirse en realidad.

Mira la programación en Red Uno Play

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