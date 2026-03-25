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¡Atención Blooming! Conmebol modifica su debut ante River Plate por la Sudamericana

La Conmebol modificó la programación del partido ante River Plate en Santa Cruz, obligando a la Academia Cruceña a cambiar su planificación en la previa de su esperado estreno internacional.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

24/03/2026 20:51

Blooming Vs. River Plate se jugará en Santa Cruz por la Sudamericana. Foto: RRSS

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El debut de Blooming en la Copa Sudamericana sufrió una modificación en las últimas horas. La Conmebol decidió adelantar el partido ante River Plate de Argentina, que ahora se jugará el miércoles 8 de abril a las 20:30, un día antes de lo inicialmente programado.

En un principio, el encuentro entre la Academia Cruceña y el equipo 'Millonario' estaba previsto para el 9 de abril en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, el ente organizador del torneo confirmó el ajuste en el calendario, manteniendo como sede la capital cruceña.

De esta manera, los celestes se preparan para recibir al conjunto de 'La Banda'  en un duelo clave por el arranque de su participación internacional, en busca de comenzar con buen pie en el certamen continental.

Mira la programación en Red Uno Play

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