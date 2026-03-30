¡Atención! El posible once de Bolivia contra Irak

En el arco se mantendría Guillermo Viscarra, mientras que la defensa contaría con Lucas Macazaga, quien reemplazaría al lesionado Diego Medina en caso de no llegar al partido, y Roberto Carlos Fernández por la banda izquierda.

Los dos centrales serían Efraín Morales, del Montréal de Canadá, y Luis Haquín, del Al-Tai de la segunda división de Arabia Saudita. En el mediocampo se ubicarían Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Robson Matheus.

En las bandas, los extremos serían Miguel Terceros por derecha y Moisés Paniagua por izquierda, mientras que Juan Sinforiano Godoy, del Always Ready, sería el único delantero centro encargado de la ofensiva.

Posible once titular para el duelo contra Irak. Foto: Red Uno de Bolivia.

El encuentro promete ser un duelo clave para la Verde en su camino hacia el Mundial.

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