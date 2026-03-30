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¡Atención! El posible once de Bolivia contra Irak

La Verde se prepara para enfrentar este martes a la selección de Irak, y ya se perfilan los jugadores con mayores posibilidades de integrar el once titular bajo la dirección técnica de Óscar Villegas. 

Martin Suarez Vargas

30/03/2026 15:15

Titulares de Bolivia en el duelo contra Surinam. Foto: redes sociales.

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En el arco se mantendría Guillermo Viscarra, mientras que la defensa contaría con Lucas Macazaga, quien reemplazaría al lesionado Diego Medina en caso de no llegar al partido, y Roberto Carlos Fernández por la banda izquierda.

Los dos centrales serían Efraín Morales, del Montréal de Canadá, y Luis Haquín, del Al-Tai de la segunda división de Arabia Saudita. En el mediocampo se ubicarían Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Robson Matheus.

En las bandas, los extremos serían Miguel Terceros por derecha y Moisés Paniagua por izquierda, mientras que Juan Sinforiano Godoy, del Always Ready, sería el único delantero centro encargado de la ofensiva.

Posible once titular para el duelo contra Irak. Foto: Red Uno de Bolivia.

El encuentro promete ser un duelo clave para la Verde en su camino hacia el Mundial.

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