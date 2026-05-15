A falta de la oficialización, Blooming ya tiene definido a su nuevo director técnico. Se trata de Erwin Sánchez, quien será presentado en el transcurso de la tarde y asumirá el mando del equipo por el resto de la temporada, tras la renuncia de Raúl Pelecho Gutiérrez y antes, la de Mauricio Soria.

“Platiní” es un viejo conocido de la institución celeste, ya que llegó a un acuerdo con la dirigencia para ponerse nuevamente al frente del plantel en un momento clave, con el objetivo de reencaminar al equipo en los desafíos que se avecinan.

Ni bien sea presentado, Sánchez deberá encarar compromisos determinantes, como los duelos por la Copa Sudamericana ante Carabobo FC y River Plate, además del clásico cruceño frente a Oriente Petrolero.

Cabe recordar que esta será la tercera etapa de Erwin Sánchez al mando de Blooming, tras sus anteriores ciclos en 2015 y 2019.

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