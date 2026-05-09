¡Atención! FIFA tomó una decisión importante con futbolistas debutantes en el Mundial

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la FIFA continúa afinando aspectos clave del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las novedades más llamativas aparece un reconocimiento exclusivo para los futbolistas que disputarán su primera Copa del Mundo.

Se trata de un parche especial que llevarán en el pecho de sus camisetas, acompañado del logo oficial del torneo y la palabra “debut”. Este distintivo busca resaltar a los nuevos protagonistas del certamen y darles un lugar especial dentro de la competencia más importante del fútbol.

La medida también genera expectativa fuera del campo, especialmente entre coleccionistas, ya que estas camisetas podrían convertirse en piezas de alto valor con el paso del tiempo al representar el inicio mundialista de futuras estrellas.

Entre los nombres que podrían lucir este parche destacan figuras como Erling Haaland, Lamine Yamal, Michael Olise, Désiré Doué y Cole Palmer, quienes tendrían su primera experiencia en un Mundial.

En el caso de Argentina, aunque la lista aún no es oficial, el joven Nico Paz aparece como uno de los principales candidatos a integrar la nómina dirigida por Lionel Scaloni, tras sus recientes actuaciones destacadas.

Además, el torneo tendrá un inicio sin precedentes con tres ceremonias de apertura en simultáneo en los países anfitriones. México abrirá el Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca, mientras que Canadá y Estados Unidos también contarán con espectáculos propios el 12 de junio, incluyendo presentaciones de artistas internacionales, en una apuesta innovadora para marcar el comienzo de la cita mundialista.

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