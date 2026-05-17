¡Atención hinchas de Oriente! Los candidatos a dirigir tras la salida de David González

Tras la finalización del vínculo con David González, la dirigencia de Oriente Petrolero activó la búsqueda de un nuevo entrenador con la intención de resolver el tema en el menor tiempo posible y estabilizar al equipo en plena competencia.

En la lista de opciones, el nombre que aparece con mayor fuerza es el del paraguayo Gustavo Florentín, quien reúne las características que pretende la institución. Su conocimiento del medio boliviano, tras haber dirigido a The Strongest, y su reciente paso por el fútbol colombiano lo colocan en una posición favorable dentro de la evaluación.

Paralelamente, el argentino Claudio Biaggio también se mantiene como alternativa. Su experiencia previa en el país, incluyendo ciclos en Always Ready, The Strongest y Nacional Potosí, además de un título conseguido, respaldan su candidatura.

Mientras avanzan las negociaciones, todo apunta a que la definición se dará en breve, con Florentín como principal aspirante a ocupar el banquillo refinero.

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