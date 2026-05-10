Barcelona: Yamal y Christensen, únicas bajas para el clásico ante el Madrid

El Barcelona disputará este domingo el clásico contra el Real Madrid, en el que puede conquistar su vigésimo noveno título de Liga, con las únicas bajas de los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen.



El delantero azulgrana, que se perderá lo que queda de temporada con el club azulgrana por una lesión muscular, y el defensa danés, que podría reaparecer antes de que finalice el curso tras la dolencia en la rodilla que sufrió hace cinco meses, no figuran en la convocatoria facilitada este mismo domingo por el técnico Hansi Flick.



La presencia de Jules Kounde, que se perdió por sanción el partido contra Osasuna, es la principal novedad en la lista de 23 jugadores formada por: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros). EFE

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