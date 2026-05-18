Blooming jugará en casa: Conmebol confirma Santa Cruz como sede ante Carabobo

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó este 18 de mayo el cambio de escenario para el partido entre Blooming y Carabobo por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que estuvo en duda por conflictos internos en el país, finalmente se jugará en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo al documento firmado por el director de Competiciones y Operaciones, André Mattos, la decisión se tomó luego de recibir notas oficiales del Club Blooming, la Gobernación de Santa Cruz —liderada por Juan Pablo Velasco— y el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en las que se garantiza la seguridad de las delegaciones participantes.

El compromiso, correspondiente al partido número 96, se disputará el 21 de mayo de 2026 a las 20:30 (hora local) en el estadio Ramón Aguilera Costas. Inicialmente, el duelo iba a trasladarse al estadio de Libertad, pero las gestiones institucionales permitieron revertir esa posibilidad.

La Conmebol solicitó además que se comunique esta determinación a ambos clubes para que ajusten su logística con base en la sede confirmada, cerrando así un episodio de incertidumbre y devolviendo la localía al conjunto cruceño.

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