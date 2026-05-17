Bloqueos afectan al fútbol internacional: ¿Qué pasará con los partidos de los equipos bolivianos?

Los bloqueos y conflictos sociales que atraviesa Bolivia también llegaron al fútbol internacional. La Conmebol decidió trasladar a Paraguay los partidos que tres equipos bolivianos debían disputar esta semana como locales por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La medida afecta a Always Ready, que debía jugar por la Libertadores; y a Independiente Petrolero y Blooming, que tenían programados sus encuentros por la Sudamericana. Los compromisos ya no se disputarán en El Alto, Sucre ni Santa Cruz de la Sierra, sino en Asunción.

¿Qué partidos cambian de sede?

Always Ready vs. Mirassol

El club alteño debía recibir al equipo brasileño este martes por la Copa Libertadores, pero informó que el encuentro será trasladado a Asunción, Paraguay, debido a la situación que atraviesa el país. El partido está previsto para el martes a las 18:00, hora boliviana, según el comunicado difundido por el club y reportes locales.

Independiente Petrolero vs. Botafogo

El equipo de Sucre debía recibir a Botafogo de Brasil el miércoles 20 de mayo, a las 20:00, por la Copa Sudamericana. Sin embargo, la Conmebol dispuso que el compromiso también se dispute en Paraguay.

Blooming vs. Carabobo

El partido entre Blooming y Carabobo de Venezuela, previsto para el jueves 21 de mayo a las 20:30, también fue movido a Asunción. El club cruceño anunció que hará una representación ante Conmebol para intentar mantener el estadio Tahuichi Aguilera como sede, al considerar que la actividad en Santa Cruz se desarrolla con normalidad.

¿Por qué Conmebol tomó esta decisión?

La decisión responde a los conflictos sociales y bloqueos que afectan distintas rutas del país, lo que complica la logística, el traslado de delegaciones, la seguridad de los equipos visitantes y la organización de los partidos.

Aunque en ciudades como Santa Cruz y Sucre no se registran protestas con la misma intensidad que en otros puntos, Conmebol comunicó el cambio a los clubes bolivianos y a sus rivales, priorizando condiciones de seguridad y operatividad para la competencia.

Golpe deportivo y económico

El cambio de sede representa un fuerte golpe para los clubes bolivianos, que pierden la posibilidad de ejercer localía ante su gente y en sus propios escenarios. También afecta a los hinchas que esperaban asistir a los partidos, además de la logística, recaudación y planificación deportiva de cada institución.

En el caso de Always Ready, la pérdida de la localía en El Alto también implica dejar de lado una ventaja deportiva importante, especialmente por la altura y el respaldo de su público.

La crisis ya había golpeado al fútbol nacional, luego de que la Federación Boliviana de Fútbol reprogramara varios partidos del campeonato local por problemas de traslado de equipos y del sistema VAR debido a los bloqueos.

Por ahora, la expectativa está puesta en la confirmación oficial de los estadios en Asunción y en si Conmebol aceptará o no el pedido de Blooming para mantener su partido en Santa Cruz.

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