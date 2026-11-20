La Copa Sudamericana 2026 conocerá a su nuevo campeón este sábado 21 de noviembre, cuanEl Xeneize y el conjunto brasileño se enfrentarán este sábado en Barranquilla por el título continental. Conoce los detalles del partido, las probables alineaciones y cómo seguir la cobertura de Red Uno de Bolivia.do Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrenten en una final a partido único en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El encuentro comenzará a las 18:30, hora de Bolivia (17:30 en Colombia y 19:30 en Argentina y Brasil). El compromiso tendrá frente a frente a dos históricos del fútbol sudamericano, que buscarán cerrar la temporada con un título internacional.

Boca llega con la posibilidad de conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005. Si consigue la victoria, se convertirá en el primer equipo en ganar tres veces este certamen. Además, buscará terminar con una sequía de títulos internacionales que se extiende desde 2008.

Por su parte, Atlético Mineiro intentará levantar por primera vez este trofeo. El conjunto brasileño viene de disputar la final de la Sudamericana 2025, en la que perdió frente a Lanús, por lo que tendrá una nueva oportunidad de conquistar el torneo.

Cómo llegaron Boca y Atlético Mineiro a la final

El camino de Boca Juniors hasta la definición comenzó en los playoffs, después de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. En esa instancia dejó en el camino a O'Higgins, Deportivo Recoleta y São Paulo, antes de enfrentarse a Vasco da Gama en semifinales.

Ante el equipo brasileño, el Xeneize cayó por 1-0 en La Bombonera, pero consiguió una importante remontada en el partido de vuelta disputado en el Maracaná, donde ganó por 3-1 y selló su clasificación con un resultado global de 3-2.

Atlético Mineiro, en cambio, clasificó directamente desde la fase de grupos, donde terminó como líder con 10 puntos. Posteriormente, eliminó a Red Bull Bragantino, superó a Santos y consiguió su boleto a la final frente a Montevideo City Torque, al que dejó en el camino con un marcador global de 3-2.

El Galo tendrá la oportunidad de dejar atrás las finales continentales perdidas ante Botafogo, en la Copa Libertadores 2024, y Lanús, en la Sudamericana 2025.

Probables alineaciones

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, perfila una formación con Álvaro Montero en el arco. La principal duda está en el frente de ataque, donde Tomás Aranda y Alan Velasco disputan un lugar.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

En Atlético Mineiro, el entrenador Eduardo Domínguez prepara un equipo con Éverson como una de las principales novedades, tras recuperarse de una lesión.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Víctor Hugo; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

Las bajas y novedades de los equipos

En Boca, Agustín Marchesín es una baja por una lesión de rodilla. Sin embargo, el equipo recibió buenas noticias con la recuperación de Lautaro Blanco y Milton Delgado, quienes volvieron a entrenarse con normalidad y están disponibles para la final. Rodrigo Battaglia también retomó los trabajos con el grupo.

En Atlético Mineiro, Alan Franco no podrá jugar por suspensión, tras ser expulsado en la semifinal frente a Montevideo City Torque. El mediocampista también arrastra una lesión muscular. Alan Minda y Reinier figuran entre los futbolistas con problemas físicos, mientras que la situación de otros jugadores continúa sujeta a evaluación.

Dónde y cómo seguir la final

El partido se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, con capacidad para aproximadamente 50.000 espectadores.

Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

Competición: Final de la Copa Sudamericana 2026.

Fecha: Sábado 21 de noviembre.

Hora: 18:30 de Bolivia.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Ciudad: Barranquilla, Colombia.

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay.

Los aficionados bolivianos podrán seguir la información del encuentro a través de Red Uno de Bolivia, que realizará una cobertura especial del minuto a minuto en su página web, con el seguimiento de las principales jugadas, incidencias y goles de esta gran final.

El campeón también obtendrá el derecho de disputar la Recopa Sudamericana 2027 y asegurará su participación en la Copa Libertadores 2027.