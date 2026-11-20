El Club Bolívar fue incluido por primera vez en el listado de la FIFA de instituciones que tienen restricciones para registrar nuevos jugadores debido a obligaciones económicas pendientes, según se informó durante un reporte deportivo.

La publicación, que estaría vigente desde este miércoles en la plataforma oficial del organismo internacional, establece que el equipo paceño no podrá habilitar nuevos futbolistas mientras no resuelva la demanda y cumpla con el pago correspondiente al acreedor.

Primera vez que Bolívar aparece en la lista

La situación llamó la atención debido a que Bolívar es considerado uno de los clubes con mayor estructura organizativa del fútbol boliviano y, hasta ahora, no había figurado en este registro.

En el fútbol nacional, otros equipos como The Strongest, Oriente Petrolero y Wilstermann también atravesaron situaciones similares por demandas económicas ante instancias internacionales.

Deberá pagar para levantar la restricción

De acuerdo con la información difundida, la restricción se mantendrá hasta que el club cancele la obligación pendiente con el jugador o director técnico que habría iniciado el reclamo.

Sin embargo, hasta el momento no se identificó públicamente en el reporte quién es el demandante, cuál es el monto adeudado ni el origen específico de la controversia.