Bolivia enfrenta a Ecuador: día, hora y cómo seguir en vivo

La Verde visitará a la selección ecuatoriana este martes 17 de noviembre, en Guayaquil, por su segundo amistoso de la fecha FIFA.
14/11/2026 20:14
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La selección boliviana tendrá un nuevo desafío este martes 17 de noviembre, cuando visite a Ecuador en su segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA. El partido se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.
El encuentro está programado para las 19:30, hora de Bolivia (18:30 en Ecuador).
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Los aficionados podrán seguir todos los detalles del compromiso a través de Red Uno Digital, que realizará una cobertura minuto a minuto con las principales jugadas, goles, incidencias y resultados del partido, para que los hinchas no se pierdan ningún detalle.
El equipo dirigido por Óscar Villegas buscará recuperarse después de la derrota por 2-0 ante Perú, en Lima, y cerrar sus compromisos internacionales de noviembre con un resultado positivo.
Por su parte, Ecuador buscará aprovechar su condición de local para quedarse con la victoria ante la selección boliviana.
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