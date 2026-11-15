Bolivia enfrenta a Ecuador: día, hora y cómo seguir en vivo

La selección boliviana tendrá un nuevo desafío este martes 17 de noviembre, cuando visite a Ecuador en su segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA. El partido se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

El encuentro está programado para las 19:30, hora de Bolivia (18:30 en Ecuador).

¿Dónde seguir Ecuador vs. Bolivia en vivo?

Los aficionados podrán seguir todos los detalles del compromiso a través de Red Uno Digital, que realizará una cobertura minuto a minuto con las principales jugadas, goles, incidencias y resultados del partido, para que los hinchas no se pierdan ningún detalle.

El equipo dirigido por Óscar Villegas buscará recuperarse después de la derrota por 2-0 ante Perú, en Lima, y cerrar sus compromisos internacionales de noviembre con un resultado positivo.

Por su parte, Ecuador buscará aprovechar su condición de local para quedarse con la victoria ante la selección boliviana.