TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Cadete fallecido ACCIDENTE

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Bolivia está completa! Moisés Paniagua llega a Monterrey: “Que Dios nos ayude”

La Verde completa su plantel y se enfoca plenamente en el duelo ante Surinam, con un mensaje de fe y esperanza.

Martin Suarez Vargas

24/03/2026 12:30

Moisés Paniagua, jugador del Wydad de Marruecos. Foto: redes sociales.
Monterrey.

Escuchar esta nota

La selección boliviana ya cuenta con plantel completo en Monterrey. Moisés Paniagua fue el último en sumarse a la concentración de la Verde, tras superar algunas molestias físicas que retrasaron su llegada desde Marruecos.

El joven mediocampista aseguró que se encuentra en buenas condiciones y con ganas de aportar.

“Estoy bien de mi lesión, gracias a Dios. Estoy a las órdenes, listo para jugar el jueves, pero la decisión la tomarán el médico y el técnico”, señaló, explicando que su club, el Wydad, prefirió que permanezca unos días más por precaución.

Paniagua también se refirió a su proceso de adaptación en el fútbol marroquí, reconociendo que no ha sido sencillo. El volante admitió que el ritmo de juego y la intensidad han sido factores exigentes, aunque destacó que la experiencia le ha servido para crecer, pese a no haber sumado todos los minutos que esperaba.

En cuanto al rival, el futbolista dejó en claro que Surinam será un desafío complicado. Reveló que el equipo ha estudiado sus características y que la clave estará en igualar su intensidad física y velocidad dentro del campo.

Finalmente, Paniagua transmitió un mensaje cargado de fe e ilusión para el país:

“Siento que estamos para cosas grandes. Que Dios nos ayude a que todo pueda salirnos bien para darle ese sueño a los bolivianos”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD