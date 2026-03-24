¡Bolivia está completa! Moisés Paniagua llega a Monterrey: “Que Dios nos ayude”

La selección boliviana ya cuenta con plantel completo en Monterrey. Moisés Paniagua fue el último en sumarse a la concentración de la Verde, tras superar algunas molestias físicas que retrasaron su llegada desde Marruecos.

El joven mediocampista aseguró que se encuentra en buenas condiciones y con ganas de aportar.

“Estoy bien de mi lesión, gracias a Dios. Estoy a las órdenes, listo para jugar el jueves, pero la decisión la tomarán el médico y el técnico”, señaló, explicando que su club, el Wydad, prefirió que permanezca unos días más por precaución.

Paniagua también se refirió a su proceso de adaptación en el fútbol marroquí, reconociendo que no ha sido sencillo. El volante admitió que el ritmo de juego y la intensidad han sido factores exigentes, aunque destacó que la experiencia le ha servido para crecer, pese a no haber sumado todos los minutos que esperaba.

En cuanto al rival, el futbolista dejó en claro que Surinam será un desafío complicado. Reveló que el equipo ha estudiado sus características y que la clave estará en igualar su intensidad física y velocidad dentro del campo.

Finalmente, Paniagua transmitió un mensaje cargado de fe e ilusión para el país:

“Siento que estamos para cosas grandes. Que Dios nos ayude a que todo pueda salirnos bien para darle ese sueño a los bolivianos”.

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