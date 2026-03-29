“Bolivia, hermano, ya eres mexicano”: la arenga que emociona en Monterrey

La fiebre por el repechaje mundialista no solo se vive en Bolivia, sino también con intensidad en México. En la ciudad de Monterrey, un grito de apoyo se ha vuelto viral y ha conmovido a los aficionados de la Verde:

“Bolivia, hermano, ya eres mexicano”.

En medio de una multitud, en lo que aparenta ser un espacio público como un metro o restaurante, cientos de personas corean la arenga en respaldo al seleccionado nacional. El video refleja no solo el entusiasmo de los bolivianos en el exterior, sino también el inesperado cariño de hinchas mexicanos que se han sumado a la causa.

Durante el partido ante Surinam, el apoyo ya se había hecho sentir en el imponente Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, donde miles de aficionados vistieron de verde. Incluso autoridades locales, como el gobernador de Nuevo León, acompañaron el ambiente futbolero desde el palco oficial.

La selección boliviana no está sola en este desafío. A la presencia de compatriotas se suma una ola de simpatía del pueblo mexicano, que ha adoptado a la Verde como propia en este momento decisivo.

Ahora, Bolivia se encuentra a un paso de volver a una Copa del Mundo. Para lograrlo, deberá vencer a Irak este martes en Monterrey, en un duelo que definirá su destino y que ya se juega también en las tribunas, donde un solo grito une a dos naciones.

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